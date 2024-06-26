Adalet Bakanı'ndan Sinan Ateş Davası öncesi çarpıcı açıklamalar

1 Temmuz'daki Sinan Ateş davasıyla ilgili de konuşan Tunç, "Yargının konusu olan hususlar, bağımsız ve tarafsız yargımız tarafından soruşturularak kovuşturma aşamasına geçildi. Bu kovuşturma aşamasında da değerlendirmeyi yapacak olan hakimlerimiz ve savcılarımızdır. Hep beraber o süreci bekleyeceğiz. Zaten kamuya açık bir şekilde iddianame ortada. Dolayısıyla bunu hiçbir tarafa çekmemek lazım. Bundan bir siyasi sonuç çıkarmak için manipülasyon yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir." açıklamasında bulundu.

9. YARGI PAKETİ

9. Yargı Paketi ve "etki ajanlığı" ile ilgili açıklamalarda bulunan Tunç, "Etki ajanlığı diye bir şey söz konusu değil. Düzenleme, Türkiye'nin aleyhine ve başka bir devlet ya da organizasyonun lehine suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılabilmesine yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'ın açıklamaları şöyle:

"9. Yargı Paketi ile ilgili olarak özellikle yargının etkinliğini, yargı hizmetlerinin işleyişindeki hızlandırmayı ve daha etkin, daha acil bir yargı sistemi için önemli düzenlemeler var. Tabii biraz çalışma gerektiren bazı maddeler de var. Bununla ilgili meclis grubumuzda çalışmalar devam ediyor. Biz Adalet Bakanlığı olarak bir taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir.

'ETKİ AJANLIĞI'

"Etki ajanlığı diye bir şey söz konusu değil. Kamuoyuna yansıyan çalışma farklı aktarıldı. Bu uygulamadan kaynaklanan bir problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme. Türkiye'de araştırma yapanların cezalandırılacağına dair değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik bir düzenleme. Bu düzenlemeye kimsenin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış gibi bir algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil."