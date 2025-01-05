Adalet Bakanı’ndan Tanju Özcan’a tepki: “Ayrımcılık kabul edilemez”

Bartın’da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’ne katılan Bakan Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bir YouTube kanalında Suriyelilere ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda büyük tepki çeken açıklamalar ve eylemler nedeniyle bir soruşturma başlattı. Belediye başkanının, Suriyelilere yönelik ayrımcı bir tutum sergilediğini, iş yeri ruhsatı vermediğini ve 10 kat zamlı su tarifesi uyguladığını kamuoyuyla paylaşması, bu tepkilerin temel nedenini oluşturdu. Bu tür ayrımcılık içeren uygulamalar hem idare hukukuna hem de ceza mevzuatımıza aykırıdır. Cumhuriyet savcılarımız bu konuda takdir yetkilerini kullanarak soruşturmayı yürütüyorlar.

Türkiye, Suriye’deki iç savaştan kaçarak can havliyle ülkemize sığınan yaklaşık 4 milyon Suriyeliye kucak açtı. Bu insanlardan birçoğu iş kurup hayatlarını burada sürdürüyor, çocukları Türk okullarında eğitim alıyor. Böyle bir durumda ayrımcılık kokan ifadeleri kabul etmek doğru değil. Soruşturmanın sonucunu hukuk belirleyecek.”

TANJU ÖZCAN: “ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başlatılan soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Özcan, sığınmacılarla ilgili politikalarının arkasında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Benim abdestimden şüphem yok. Kendi vatandaşlarıma haksız, hukuksuz bir işlem yapmadım. Sığınmacılara yönelik uygulamalarımı ve söylediklerimi sonuçlarını göze alarak gerçekleştirdim. Bedel ödemem gerekiyorsa buna hazırım. Buyursunlar, ödetebilen ödetsin.

Hükümet, sığınmacıları çok seviyorsa, onları destekleyen belediyelere göndersin. Onlar da kendi yoksulundan kesip Suriyelileri besleyip büyütmeye devam etsin.”