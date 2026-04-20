Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak? 2026 zabıt katibi ve İKM başvuru detayları

Adalet Bakanlığı, 2026 yılında kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere 15 bin personel alımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak alımlar için binlerce adayın gözü yayımlanacak resmi ilanda.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi başvuru takvimi henüz kesinleşmedi. Mevcut bilgilere göre personel alımı ilanının mart ayı sonu veya nisan ayının başında duyurulması bekleniyor. Başvuru sürecinin başlamasıyla beraber adayların gireceği sınav süreçleri, kadro detayları ve aranacak şartlar netlik kazanacak.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Personel alımı kapsamında merkez teşkilatı, adliyeler ve ceza infaz kurumlarında çeşitli unvanlarda istihdam sağlanacak. Açılması öngörülen idari, teknik ve destek kadroları şunlar:

İdari Kadrolar: İnfaz ve koruma memuru, zabıt katibi, ceza infaz kurumu katibi, mübaşir, koruma güvenlik görevlisi.

Teknik ve Sağlık Kadroları: Teknisyen, tekniker, hemşire, sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, istatistikçi.

Destek Personeli: İşaret dili tercümanı, aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci.

BAŞVURU ŞARTLARI RESMİ İLANLA DUYURULACAK

Adayların başvuru yapabilmesi için gereken eğitim durumu, KPSS puan türü, yaş sınırı ve diğer özel koşullar resmi ilanın yayımlanmasıyla birlikte açıklanacak. Adayların süreci Adalet Bakanlığı ve ilgili birimlerin resmi duyuru kanallarından takip etmesi gerekiyor.