Adalet Bakanlığı açıkladı! 3 ayda 28 faili meçhul olay aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla 24 Nisan 2026 tarihinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu. Alanında ihtisas yapmış uzmanlardan oluşan özel ekipler, Türkiye genelinde 75 ilde bulunan kasten öldürme ve kayıp olaylarına ait 638 dosyayı raftan indirdi.

İnceleme ve değerlendirme sürecinin ardından 59 ildeki 168 maktulün bulunduğu 155 dosya tekrar ele alındı. Bu dosyalar arasından, 47 kişinin hayatını kaybettiği 44 dosya için Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleri bünyesinde özel çalışma ekipleri oluşturuldu. Yeniden açılan soruşturmalar neticesinde 79 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Geçmişte verilen takipsizlik kararları savcılıklarla koordineli biçimde kaldırılırken, ekipler kriminal bulgular, HTS ve baz kayıtları ile dijital materyalleri günümüz teknolojisiyle yeniden analiz etmeyi sürdürüyor.

KAZA RAPORU CİNAYETİ GİZLEYEMEDİ

Marmaris'te 28 Mart 2023 tarihinde silahla vurularak ölen Abdullah Uslu'nun dosyası yeniden incelenen ilk vakalardan biri oldu. İlk soruşturmada maktulün alkollü olduğu, silahı beline takarken kendisini vurduğu kabul edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti. Maktulün kızının itirazı üzerine karar kaldırıldı. Olay yeri inceleme raporları, kamera ve iletişim kayıtları ile yeni ifadeler eşliğinde olayın kaza değil cinayet olduğu tespit edildi. Dosya kapsamında iki şüpheli tutuklanırken iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2016 yılında öldürülen Fatma ve İbrahim Teryaki çiftinin cinayetinde suçun aile içinde gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı. Geçmişte yargılanıp beraat eden bir kişinin ardından dosya yeniden açıldı. Alınan yeni ifadelerle cinayetin aile bireylerinin planlamasıyla gerçekleştirildiği tespit edildi. Bir şüpheli tutuklandı, diğer şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

24 YILLIK CİNAYETİ 14 YILLIK DİLEKÇE ÇÖZDÜ

Aydın’ın Germencik ilçesinde 2002 yılında öldürülen Galip Öztürker dosyasının kilidini cezaevinden yazılan eski bir dilekçe kırdı. Şüphelilerden birinin 2012 yılında savcılığa gönderdiği ancak o dönem soruşturmayı sonuçlandıramayan ayrıntılı dilekçe, yeni kurulan başkanlık tarafından tekrar değerlendirildi. Tanık teşhisleri ve telefon kayıtlarıyla desteklenen sürecin sonunda beş şüpheli tutuklanarak dava açıldı. İlk duruşmada verilen tahliye kararına yapılan itiraz üzerine dört sanık hakkında yeniden yakalama emri çıkarıldı ve bu 4 sanık yakalanarak tutuklandı.

MEZDEKE CİNAYETİNDE İSTANBULKART İZİ

Başkanlığın çalışmalarında dijital verilerin entegre analizi de sonuç verdi. İstanbul Şişli’de 2016 yılında "Mezdeke Dans Üçlüsü" üyesi Aynur Kanbur’un öldürüldüğü dosyada HTS, baz istasyonu, kamera ve İstanbulkart kayıtları bir arada incelendi. Şüphelilerin telefonlarını olaydan önce kapattıkları, ertesi gün açtıkları ve aralarında mesajlaştıkları saptandı. Eş zamanlı operasyonda üç şüpheli yakalanarak tutuklandı.

372 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Karaman’da 2008 yılında kaybolan ve cesedi baraj yakınlarında bulunan terzi Erkan Erkara cinayetinde 372 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlendi, yaklaşık 40 kişinin HTS ve baz kayıtları çıkarıldı. Teknik analizlerde, maktulün son görüştüğü kişinin telefonunun cesedin bulunduğu bölgeden sinyal verdiği belirlendi. Yakalanan şüpheli tutuklanarak hakkında kasten öldürme ve gece vakti silahlı yağma suçlarından dava açıldı.

ÇALINAN TELEFON 12 YIL SONRA ELE VERDİ

Antalya’da 2014 yılında bir inşaatın bekçi kulübesinde öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık’ın dosyasında, olay yerinden çalınan cep telefonu süreci aydınlattı. Telefonun cinayetten yaklaşık dört ay sonra Gaziantep’te kullanıldığı tespit edildi. HTS ve baz kayıtları üzerinden telefonu kullanan kişilerle maktulün çalıştığı inşaattaki kişiler arasındaki bağlantılar haritalandırıldı. Operasyonlarda üç şüpheli tutuklandı, iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Yurt dışında olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ÇÖPE ATILAN BEBEĞİ TOPUK KANI BULDU

Manisa’da 2010 yılında bir çöp poşeti içerisinde bulunan kız bebeğin otopsisinde, bebeğin hastanede doğduğu ve topuk kanı alındığı değerlendirildi. Sağlık Bakanlığı'nın olay tarihindeki kayıtları tarandı. Bir kadının kız bebeğinden topuk kanı alındığı ancak sistemde yaşayan bir çocuk kaydı bulunmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan anne, bebeği doğumdan sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığını itiraf etti; kardeşi de bu ifadeyi doğruladı. Anne tutuklandı, kardeşi konutu terk etmeme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

20 YILDIR KİMLİĞİ BELİRSİZDİ

Batman’ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan ve yüzü teşhis edilemeyen erkek cesedinin kimliği 19 yıl sonra belirlendi. Kayıp başvurularının yanı sıra uzun yıllardır hiçbir resmî kurumla işlem yapmayan kişiler de tarandı. 2007'den beri resmî kaydı bulunmayan Aydın Özcan'ın çocuklarından alınan DNA örnekleri cesetten elde edilen DNA ile eşleşti. İletişim kayıtları ve saha çalışmalarının ardından gözaltına alınan şüphelilerden altısı tutuklandı, dört kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

SİGARA İZMARİTİNDEKİ DNA

Diyarbakır’da 2016 yılında mera arazisinde öldürülen Mehmet Emin Karaalp cinayetinde, olay yerinde bulunan dört sigara izmariti yeniden laboratuvara gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nun genetik çalışmalarında izmaritlerden elde edilen DNA profilleri şüphelilerle eşleşti. HTS ve daraltılmış baz incelemeleri de şüphelilerin olay saatinde bölgede olduğunu kanıtladı. Hayvancılık husumeti kaynaklı cinayetle ilgili beş şüpheli tutuklandı, üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

PORTAKAL BAHÇESİNDEKİ KEMİKLER

Hatay’da 2012 yılından beri kayıp olan Selbi Uyğur’un dosyası, cezaevindeki şüphelilerin anlatımları ve yer gösterme işlemleriyle sonuca ulaştı. Bir şüphelinin, Uyğur’un öldürülerek Dörtyol ilçesindeki portakal bahçelerinin yakınına gömüldüğünü söylemesi üzerine 300 metrelik bir alan belirlendi. Başka bir şüphelinin de cinayeti itiraf etmesiyle başlatılan kazılarda kadın kıyafetleri içerisinde insan kemiklerine ulaşıldı. Kemiklerden elde edilen DNA profili Selbi Uyğur’un anne ve babasıyla eşleşti.

"DEVLET MUTLAKA HESABINI SORAR"

15-20 yıl önce işlenmiş cinayetlerin ortaya çıkarılmasının vatandaş nezdinde önemli olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak; adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.

Büronun kuruluş amacının suç ve suçlu ile mücadeledeki kararlılık olduğunu belirten Gürlek, süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Faili meçhul suçlarla mücadeleyi ben şahsen çok önemsiyorum. Ben göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Bu çok önemli. 20-25 yıl önce işlenmiş olan cinayetler. Yani devlet mutlaka hesabını sorar. Yani o zaman ortaya çıkmamıştır ama daha sonradan mutlaka bunu yapanları ortaya çıkarmak devletin en büyük görevidir"

Başkanlık bünyesinde inceleme ve soruşturmaları devam eden dosyalar arasında Rojin Kabaiş, Rojvelat Kızmaz, Gülistan Doku, Çağla Tuğaltay ve Rabia Naz Vatan’ın dosyalarının yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması da bulunuyor.

Çözüme kavuşturulan 25 dosyadan Teryaki dosyasında iki, Elmalı-Korkuteli dosyasında ise üç kişinin yer aldığı belirlendi. Aydınlatılan cinayet ve kayıp olaylarındaki maktullerin isimleri şu şekilde:

"Abdullah Uslu, Fatma Teryaki, İbrahim Teryaki, Kübra Yapıcı, Kadriye Tetik, Havva Yıldırım, Sevda Atalay, Galip Öztürker, Zeynep Aydın, Aynur Kanbur, Şeref Kocabıyık, Maia Khimshiashvili, Erkan Erkara, Dorukhan Büyükışık, Mehmet Şirin, kimliği belirlenemeyen kız bebek, Aysel Yıldırım, Nesim Bayram, Evindar Tiğrak, Aydın Özcan, Ahmet Aktaş, Yusuf Sayaner, Mehmet Emin Karaalp, Esra Aşık, Ali Sarıoğlu, Gültekin Yıldırım, Selbi Uyğur ve Mehmet Ali Türkmen."