Adalet Bakanlığı alarma geçti! Yıllardır çözülemeyen 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir bilgilendirmede bulunan Bakan Gürlek, kurulan özel mekanizmalar sayesinde şimdiye kadar 19 faili meçhul cinayetin tamamen aydınlatıldığını, 75 ilde ise yüzlerce dosyanın sil baştan incelenmeye alındığını duyurdu.

FAİLİ MEÇHUL SUÇLARI ARAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI DEVREDE

Geçmişe dönük karanlıkta kalmış dosyaların aydınlatılması amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı" kurulduğunu belirten Bakan Gürlek, bu özel birimin kurulduğu günden bu yana iğneyle kuyu kazar gibi çalıştığını ifade etti.

Yürütülen koordineli operasyonlar ve adli incelemeler neticesinde, ilk etapta 16 ayrı dosyada yer alan 19 faili meçhul cinayetin failleri saptanarak adalete teslim edildi.

44 DOSYAYA "ÖZEL ÇALIŞMA EKİBİ" GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile tam bir koordinasyon içinde yürütülen güncel saha çalışmalarının sayısal dökümünü de kamuoyuyla paylaştı:

75 İlde Büyük Mercek: Şu an itibarıyla 75 il genelinde 638 dosya yeniden değerlendirme masasına yatırıldı.

Derinlemesine İnceleme: 52 farklı ilde, toplamda 147 maktulün bulunduğu 141 dosya detaylı olarak inceleniyor.

Özel Timler Sahada: Çözülmesi en zorlu ve kritik görülen 47 maktullü 44 dosyada ise Cumhuriyet Başsavcılıkları ile kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa görev yaptığı "Özel Çalışma Ekipleri" kuruldu.

"HİÇBİR FAİLİ MEÇHUL KARANLIKTA KALMAYACAK"

Soruşturmaları büyük bir gizlilik ve titizlikle yürüten adli ve idari personele teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, mesajını şu kararlı sözlerle noktaladı:

"Kısa zamanda elde edilen bu başarı, devletimizin kurumları arasındaki sıkı koordinasyon ve sarsılmaz uyumun bir sonucudur. İğneyle kuyu kazar gibi delil toplayarak faili meçhul soruşturmaları aydınlatan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, kahraman emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir faili meçhul, karanlıkta kalmayacak; adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir."