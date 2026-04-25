Adalet Bakanlığı düğmeye bastı: Faili meçhul dosyalar tek tek açılıyor! 75 ilde 638 dosya incelemede

Adalet Bakanlığı, ülke genelinde faili meçhul kalan kasten öldürme ve kayıp şahıs olaylarının aydınlatılması amacıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı” kurdu. Yeni birim, 81 ildeki adliyelerde gerçekleştirdiği tarama neticesinde 75 ilde çözülemeyen 638 soruşturma dosyasını ve 693 maktulü öncelikli olarak incelemeye aldı.

Yeni kurulan başkanlık, delil yetersizliği veya delillerin karartılması nedeniyle derdest durumda bekleyen, cezasızlık algısı yaratan dosyaları yeniden değerlendiriyor. Cumhuriyet başsavcılıkları ile doğrudan koordinasyon kuracak olan birim, "Gülistan Doku soruşturması" ile kadın ve çocuk cinayetlerini "farklı bir gözle" analiz ediyor.

Süreç kapsamında, soruşturmaların tıkanmaması için başsavcılıklara teknik, kriminal ve analitik yöntemler konusunda kurumsal rehberlik sağlanarak ilgili kurumlar arasında bilgi akışı tesis ediliyor.

İL İL KARANLIK TABLO: İZMİR İLK SIRADA

Bakanlık verileri doğrultusunda Türkiye genelindeki faili meçhul cinayet ve kayıp vakalarının haritası çıkarıldı. İnceleme kapsamına alınan iller arasında İzmir, 49 dosya ve 51 maktul ile en yüksek sayıya sahip il olarak listede ilk sırada yer alıyor. İzmir'i 34 dosya ve 35 maktul ile Sakarya, 30 dosya ve 31 maktul ile Trabzon izliyor. Vaka yoğunluğuna göre listelenen diğer illerdeki tablo ise şu şekilde şekilleniyor: Giresun 29 dosya ve 32 maktul, Tokat 29 dosya ve 32 maktul, Tekirdağ 29 dosya ve 31 maktul, Çanakkale 17 dosya ve 28 maktul, Malatya 24 dosya ve 24 maktul, Kahramanmaraş 19 dosya ve 21 maktul.

Soruşturma önceliği verilen ilk 15 ilin geri kalanını Bursa (16 dosya ve 18 maktul), Düzce (16 dosya ve 18 maktul), Diyarbakır (17 dosya ve 18 maktul), Uşak (15 dosya ve 17 maktul), Elazığ (15 dosya ve 15 maktul) ile Kütahya (15 dosya ve 15 maktul) oluşturuyor. Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu metropoller Ankara ve İstanbul'da ise 10'ar dosya ve 10'ar maktul üzerinden özel incelemeler yürütülüyor.

BAKAN GÜRLEK: "HEDEFİMİZ GÜVEN VEREN BİR ADALET SİSTEMİ"

Dairenin kuruluşunu "Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma" vizyonunun bir parçası olarak tanımlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu vicdanının rahatlatılması amacıyla atılan bu adımı sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu:"Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, içindeki delile bakar. Faili meçhul suçların cezasız kalmaması ve toplum vicdanının rahatlatılması için bu yeni birimi ihdas ettik. Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemini inşa etmektir."