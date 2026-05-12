Adalet Bakanlığı duyurdu: 15 Bin personel alınacak! İşte ayrıntılar

Bakan Gürlek, 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanan bu sürecin merkez ve taşra teşkilatlarındaki insan kaynağını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Alımların kısa süre içerisinde ilana çıkacağını ifade eden Bakan, yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi adına bu kadro takviyesinin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu kapsamda yargı camiasının ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisi için Cumhurbaşkanlığına şükranlarını arz etti.

KADRO DAĞILIMI VE UNVANLAR

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan bu büyük alımda en yüksek kontenjan zabıt kâtipliği ve infaz koruma memurluğu kadrolarına ayrıldı. İlan edilecek listeye göre 5 bin 259 zabıt kâtibi ve 4 bin 508 infaz ve koruma memuru istihdam edilecek. Ayrıca teşkilatın çeşitli birimlerinde görev almak üzere bin 300 destek personeli, bin 41 mübaşir, 900 icra kâtibi ve 524 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Teknik, sağlık ve sosyal destek alanındaki ihtiyaçlar için de kadro planlaması yapıldı. Bu çerçevede 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire ve 90 sosyal çalışmacı kadrosu açıldı. Bunların dışında kalan 44 farklı unvanda da personel alımı gerçekleştirilerek toplam sayı 15 bine tamamlanacak. Bakan Gürlek, bu büyük istihdam hamlesinin yargı teşkilatına ve tüm millete hayırlı olmasını temenni etti.