Adalet Bakanlığı duyurdu! 46 faili meçhul dosya çözüldü: 52 kişinin katili yıllar sonra yakalandı

Gelişmiş HTS, PTS, daraltılmış baz analizleri ve moleküler genetik DNA eşleşmeleri sayesinde bugüne kadar 52 kişinin hayatını kaybettiği 46 ayrı faili meçhul dosya bütünüyle aydınlatıldı; elde edilen somut deliller ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına aktarıldı.

15 YILLIK KAN DAVASI VE ALMANYA'DAN GELEN TETİKÇİ OPERASYONU

Muş'un Hasköy ilçesinde 2011 yılında Felemez K.'nin öldürülmesi dosyası yeniden açılarak uluslararası bağlantılar çözüldü:

Olayın köklerinin 1988 yılına uzanan bir kan davasına dayandığı saptandı.

Husumetli ailenin Almanya'dan E.S. isimli tetikçiyi özel olarak getirdiği, cinayet öncesinde keşif yapıldığı ve şahsın cinayetin ardından yurt dışına kaçtığı daraltılmış baz ve PTS analizleriyle belgelendi.

Şüphelilerin dikkat çekmemek için olay polise yansımadan önce karakola gidip ifade verdikleri belirlendi. 11 Eylül 2026'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınla tetikçi E.S. dahil 11 şüpheli gözaltına alındı.

TIRNAK ARASINDAKİ İZLER, FAR PARÇALARI VE SİGARA İZMARİTLERİ

Adli Tıp Kurumu ve kriminal laboratuvarların koordineli çalışmalarıyla ulaşılan çarpıcı deliller:

Antalya'da Tırnak Altı DNA'sı: Korkuteli ve Elmalı'da 2011-2012 yıllarında işlenen 3 cinayette, maktul Havva Y.'nin tırnak arasından alınan biyolojik izlerin S.K. ve Y.K. ile uyuşması sonucu 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da 4 Sigara İzmariti: Çermik'te 2016'da öldürülen çoban Mehmet Emin K. dosyasında olay yerindeki 4 izmarite uygulanan moleküler genetik analizle DNA eşleşmesi sağlandı; 5 zanlı hakkında tutuklama kararı çıktı.

Bursa'da Far Kırıkları: Mustafakemalpaşa'da 7 yaşındaki Medine K.'nin can verdiği olay yerinde bulunan 6 küçük far kırığı, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve tamirat ihbarıyla birleştirilerek firari sürücü tespit edildi.

Bismil'de 144 Dosya Tarandı: 2013'te kaybolan Dilek K. için bölgedeki 144 kayıp kadın dosyası incelendi. Dere yatağındaki kemiklerin anneyle yapılan DNA testinde yüzde 99,99 uyumlu çıkmasıyla cinayet dosyası canlandırıldı; 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.