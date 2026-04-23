Adalet Bakanlığı duyurdu: Faili meçhul dosyalar için yeni daire başkanlığı kuruldu

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında 7 ayrı Daire Başkanlığı faaliyete geçti. Bu başkanlıklar arasında yer alan “Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı”, faili meçhul soruşturmalarında soruşturma birimleri arasındaki koordinasyon görevini yürütecek.

7 AYRI DAİRE BAŞKANLIĞI OLUŞTURULDU

Bakanlık bünyesinde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü çatısı altında toplamda 7 farklı Daire Başkanlığı kurulmuş oldu. Yeni yapılanmaya dair ayrıntıların gelmeye devam ettiği belirtildi.

BAKAN GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden bakanlık bünyesinde kurulan daire başkanlıklarına ilişkin paylaşım yaptı:



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma” vizyonumuz doğrultusunda, ceza adalet sistemimizin etkinliğini artırmaya devam ediyoruz. "Gülistan Doku soruşturması" gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz.

Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde bugün itibariyle 7 yeni daire başkanlığı kurduk:

Adli Emanet Daire Başkanlığı Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı Terör Suçları Daire Başkanlığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı

Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.