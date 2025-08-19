Adalet bakanlığı harekete geçti: Mücahit Birinci için soruşturma izni çıktı

Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Murat Kapki’ soruşturmasında, eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Murat Kapki” soruşturması kapsamında önemli bir adım attı. Bakanlık, eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

Soruşturma, tutuklu iş insanı Murat Kapki ile Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği öne sürülen görüşmeye dayanıyor. Kapki’nin ifadesinde Birinci’den şikâyetçi olduğu ve kendisine “yazılı bir metin getirildiğini, 2 milyon dolar istendiğini” söylediği aktarıldı. Kapki’nin, “Kimseye iftira atamam” diyerek imzalamayı reddettiği, bunun üzerine Birinci’nin “Senin tercihin” dediği ileri sürüldü.

Gelişmelerin ardından Mücahit Birinci hakkında disiplin işlemleri başlatılmış, süreç sonuçlanmadan Birinci istifa etmişti. Açıklamasında, “Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

