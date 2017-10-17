Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini 3 yıldır sürdüren Kenan İpek görevinden ayrıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada İpek'in kendi isteği ile görevden ayrıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek'in kendi isteği ile görevden ayrıldığını açıkladı. 1 Ocak 2014'den beri görev yapan İpek, 62. ve 63. Hükümet dönemlerinde Adalet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada İpek'in yerine Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş'in getirildiğini açıkladı. Bozdağ, "Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına atanan,Müsteşar Yrd. ve OHAL Komisyonu Bşk.Selahaddin Menteş’i tebrik ediyor;görevinde başarılar diliyorum" dedi.



Bozdağ şunları söyledi:



Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini başarıyla yapan ve isteğiyle görevinden ayrılan Kenan İpek’e, gönülden teşekkür ediyorum.



Görev süresince Kenan İpek, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesine,yargıya,milletimize ve ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuştur.



Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden isteğiyle ayrılan Kenan İpek Bey’e bundan sonraki görevinde ve yaşamında başarılar diliyorum.



Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına atanan,Müsteşar Yrd. ve OHAL Komisyonu Bşk.Selahaddin Menteş’i tebrik ediyor;görevinde başarılar diliyorum



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