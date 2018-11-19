Adalet Bakanlığı, kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçları ile ilgili başsavcılıklara genelge yolladı. Buna göre cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla ilgili derhal soruşturma başlatılacak.

Çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel istismar suçları ile ilgili Adalet Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla ilgili derhal soruşturma başlayacak.



Söz konusu suçlarla ilgili adli işlemler de, istismara uğrayanların hassasiyeti göz önünde bulundurularak, titizlikle yürütülecek.



Genelgede, suçların niteliğine göre, koruma tedbirlerinin gecikmeksizin ve etkin bir şekilde uygulanmasının da önem arz ettiğine dikkat çekildi.



Çocuğa yönelik cinsel istismar suçu işlendiğinde, çocuğun yüksek yararının gözetileceğinin de altı çizildi. Çocuk İzlem Merkezleri'nin işlevine vurgu yapıldı.



Cinsel suç soruşturmalarında, "soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilecek" denildi.



Genelge tüm başsavcılıklara gönderildi.



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