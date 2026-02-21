Adalet bakanlığı personel alımı 2026: 15 bin memur alımı kadro şartları
Adalet Bakanlığı’nın 15 bin memur alımında başvuru sınırları ve kategori detayları ortaya çıktı. Adaylar en fazla 4 unvan seçebilecek ancak aynı kategoride ikinci bir tercih yapamayacak. Hangi kadrolar var, kimler başvurabilecek? İşte dikkat çeken ayrıntılar…
Adalet Bakanlığı 15.000 memur alımı ne zaman?
Mart 2026’da Adalet Bakanlığı’nın 15.000 kişilik memur alımı ilanının yayımlanması bekleniyor. Başvurular 2024 KPSS puanı esas alınarak online yapılacak.
Alımda kategori sistemi nasıl?
Adaylar, belirlenen kategoriler çerçevesinde en fazla 4 farklı unvana başvurabilecek. Aynı kategori içinde iki farklı kadroya başvuru yapılamayacak
A Kategorisi – Büro hizmetleri
İcra Kâtibi
B Kategorisi – Yazı işleri ve genel destek
Zabıt Katibi
Koruma Memuru
Mübaşir
Hizmetli
Şoför
Teknisyen
Aşçı
Tercüman
C Kategorisi – İnfaz ve adli personel
İnfaz Koruma Memuru (İKM)
Cezaevi Kâtibi
Teknisyen
Şoför
Hemşire
Psikolog
Aşçı
Sosyal Çalışmacı
D Kategorisi – Destek ve uzman unvanlar
Burada alım yapılacak bazı kadrolar:
Hizmetli
Mühendis
Şoför
Aşçı
Teknisyen
İstatistikçi
Psikolog
Kaloriferci
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Başvuru şartları ve süreç
Başvurular e-Devlet ve Adalet Bakanlığı resmi siteleri üzerinden online yapılacak.
2024 KPSS puanı kullanılacak.
Eğitim şartı: En az lise mezuniyeti; kadroya göre ön lisans veya lisans gerekebilir.
Bazı kadrolarda uygulamalı sınav, fiziki yeterlilik veya mesleki yeterlilik koşulları aranabilir.