Adalet Bakanlığı'nda devir teslim: Akın Gürlek görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı

Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde, kabine değişikliğiyle görevi devreden Yılmaz Tunç ve yeni bakan Akın Gürlek bir araya geldi. Törende, bakanlık döneminde yürütülen çalışmalar ve yeni döneme dair hedefler paylaşıldı.

''ÖNEMLİ MESAFELER KATETTİK''

Törende ilk sözü alan eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görev süresi boyunca adalet sisteminde önemli mesafeler aldıklarını belirtti. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak yürüttüğü başarılı çalışmalara değinen Tunç, bu başarının bakanlık döneminde de süreceğine inandığını vurguladı. Yılmaz Tunç, görevini devrettiği Gürlek'e başarılar dileyerek her zaman destekçisi olacağını ifade etti.

Görevi devralan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuşmasına Yılmaz Tunç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başladı. Adalet sisteminin yargı reformlarıyla güçlendiğini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüten Sayın Bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de hukuk ve adalet alanında önemli reformlar hayata geçirilmiştir. Yargı reformları, İnsan Hak hak eylem planları, dijital adalet altyapısındaki gelişmeler adalet sistemimizin güçlendirilmesine çok önemli katkılar sunmuştur. Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Türkiye yüzyılında güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağız. Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz. Bu vesileyle bu görevi hediyeden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor. Milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben yargı teşkilatının içinden geliyorum. Biliyorsunuz 20 yıla yakın hakimlik savcılık yaptım. Özellikle hakim savcı arkadaşlarımızın sorunlarını çok yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların da çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlar da tekrardan canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.''