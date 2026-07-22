Adalet Bakanlığından Rojin Kabaiş açıklaması: DNA iddialarına yanıt geldi
Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili basında yer alan "kıyafetlerinden DNA örneği alınmadı" iddialarını yalanladı.
Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, son günlerde bazı basın yayın organlarında adli sürece dair çeşitli iddialar gündeme gelmişti. 'Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı' yönündeki iddiaların ardından Adalet Bakanlığı resmi bir açıklama yaparak sürece açıklık getirdi.
Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve gerekli tüm bilimsel analizlerin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.
İLK İNCELEME VAN'DA YAPILDI
Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, Kabaiş'e ait kıyafetler üzerindeki inceleme süreci birden fazla koldan yürütüldü. Delil niteliği taşıyan giysiler ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına sevk edildi. Burada gerçekleştirilen biyolojik incelemelerin ardından bulgulara ilişkin ilk rapor düzenlendi.
Bakanlığın açıklamasında ''Kıyafetler daha sonra, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilmiş; incelemeler sonucunda ayrıntılı rapor hazırlanmıştır" denildi.
Adalet Bakanlığı, laboratuvarda uygulanan testleri ve analiz yöntemlerini net bir şekilde paylaştı. Kurumun konuya ilişkin açıklamasında "Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ile Y-STR DNA analizleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kaydetti.
GÖZLER ÇIKACAK DNA SONUÇLARINDA
Hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik numune toplanarak gerekli tüm DNA analizlerinin eksiksiz bir şekilde yapıldığı vurgulandı.
Gelinen son noktada ise gözler adli tıptan gelecek nihai raporlara çevrildi.
Soruşturmanın seyrine yön verecek olan bu detaylı DNA analizlerinin neticesinin ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.