Adalet Bakanlığından Rojin Kabaiş açıklaması: DNA iddialarına yanıt geldi

Adalet Bakanlığı, laboratuvarda uygulanan testleri ve analiz yöntemlerini net bir şekilde paylaştı. Kurumun konuya ilişkin açıklamasında "Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ile Y-STR DNA analizleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kaydetti.