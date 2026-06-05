Adalet Bakanlığı'ndan uygunsuz video paylaşan personele soruşturma

İnternet ortamında yayılan içeriğin ardından Adalet Bakanlığı tarafından resmi bir yazılı açıklama yayımlandı. Görüntülerde yer alan kişinin Gebze Adliyesi bünyesinde çalışan bir personel olduğu teyit edildi. İlgili görevlinin yayımladığı videoda yer alan ifadelerin doğrudan vatandaşları hedef aldığı ve uygunsuz içerik barındırdığı kaydedildi.

BAKANLIKTAN O VİDEOYA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA

Adliye personelinin hazırladığı ve platformlarda dolaşıma giren görüntülerin ardından Adalet Bakanlığı kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir duyuru metni yayımladı. Kurum tarafından paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında (TikTok ve X) bir adliye personeli tarafından paylaşılan ve vatandaşlarımızı hedef alan uygunsuz içerikli bir video üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu videoda Gebze adliyesinde görevli bir personelin vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmeti etiğiyle ve devlet memuru vakarıyla bağdaşmayan ifadeler kullandığı tespit edilmiştir. Adalet teşkilatımızın temel gayesi; vatandaşlarımıza her koşulda saygı, nezaket ve sabır çerçevesinde en etkin hizmeti sunmaktır. Adalet teşkilatının vatandaş odaklı hizmet anlayışına ve meslek ilkelerine aykırı davranan ilgili personel hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal disiplin soruşturması başlatılmıştır"