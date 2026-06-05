Adalet Bakanlığı'ndan uygunsuz video paylaşan personele soruşturma

Adalet Bakanlığı, Gebze Adliyesi'nde görevli bir personelin sosyal medya platformlarında vatandaşları hedef alan uygunsuz ifadeler içeren bir video paylaşması üzerine harekete geçtiğini duyurdu. Çalışan hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adalet Bakanlığı'ndan uygunsuz video paylaşan personele soruşturma
Yayınlanma: Güncellenme:

İnternet ortamında yayılan içeriğin ardından Adalet Bakanlığı tarafından resmi bir yazılı açıklama yayımlandı. Görüntülerde yer alan kişinin Gebze Adliyesi bünyesinde çalışan bir personel olduğu teyit edildi. İlgili görevlinin yayımladığı videoda yer alan ifadelerin doğrudan vatandaşları hedef aldığı ve uygunsuz içerik barındırdığı kaydedildi.

BAKANLIKTAN O VİDEOYA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA

Adliye personelinin hazırladığı ve platformlarda dolaşıma giren görüntülerin ardından Adalet Bakanlığı kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir duyuru metni yayımladı. Kurum tarafından paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında (TikTok ve X) bir adliye personeli tarafından paylaşılan ve vatandaşlarımızı hedef alan uygunsuz içerikli bir video üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu videoda Gebze adliyesinde görevli bir personelin vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmeti etiğiyle ve devlet memuru vakarıyla bağdaşmayan ifadeler kullandığı tespit edilmiştir. Adalet teşkilatımızın temel gayesi; vatandaşlarımıza her koşulda saygı, nezaket ve sabır çerçevesinde en etkin hizmeti sunmaktır. Adalet teşkilatının vatandaş odaklı hizmet anlayışına ve meslek ilkelerine aykırı davranan ilgili personel hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal disiplin soruşturması başlatılmıştır"

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! 1 ölü, 4 yaralıKaradeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! 1 ölü, 4 yaralıGündem
Kayıp olarak aranıyordu, 43 gün sonra bulundu! Dinçer Arslan cinayetinde sanıklar birbirini suçladıKayıp olarak aranıyordu, 43 gün sonra bulundu! Dinçer Arslan cinayetinde sanıklar birbirini suçladıGündem
gebze
Günün Manşetleri
Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı!
12,3 milyar lira kaynak sağlandı
Faizin olduğu yerde bereket olmaz
İstanbul ve Adıyaman'da kaçak tütün operasyonu
TÜİK Mayıs Ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
27 İlde 10 Milyar TL'lik kripto bahis vurgunu!
Kılıçdaroğlu'ndan antiemperyalist duruş, Özel'den Batı'ya mesaj
Ne kadar ömrünüz kaldığını söyleyen saat geliştirildi
Ankara'da 36. NATO Zirvesi tedbirleri açıklandı
Jandarma düğmeye bastı, onlarca kişi yakalandı
Çok Okunanlar
500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Öğretmen, polis, hemşire, doktor...
İstanbul 6 Haziran elektrik kesintisi programı İstanbul 6 Haziran elektrik kesintisi programı
Altını olanlar dikkat, kayıp devam mı ediyor? Altını olanlar dikkat, kayıp devam mı ediyor?
Akaryakıtta ÖTV ve petrol depremi! 5 Haziran benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarına güncelleme Akaryakıtta ÖTV ve petrol depremi! 5 Haziran benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarına güncelleme