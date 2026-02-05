Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi
“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen ve aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı davanın 7. duruşmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi.
Yayınlanma: Güncellenme:
“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak tanımlanan ve aralarında 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 7. duruşma bugün yapıldı.
Mahkeme, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliyesine karar verdi.