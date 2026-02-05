Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak tanımlanan ve aralarında 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 7. duruşma bugün yapıldı.

Mahkeme, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliyesine karar verdi.