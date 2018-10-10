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Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem (10 Ekim son depremler)

Adana'nın Kozan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem (10 Ekim son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.08'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #adana #deprem
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