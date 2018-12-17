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Adana'da belediye başkanı trafik kazasında yaralandı

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal hastanede tedavi altına alındı

Adana'da belediye başkanı trafik kazasında yaralandı

Adana'da trafik kazası geçiren Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal yaralandı.

Karataş ilçesinden kendi kullandığı makam aracıyla kent merkezine gelen Boğaçhan Ünal, Karataş Caddesi Solaklı Mahallesi girişinde havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu Ünal yaralandı. 

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #belediye başkanı #karataş
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