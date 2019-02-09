FETÖ üyelerinin hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Firari FETÖ'cüler saklayan isimler belirlendi. Antalya'da, 27 kişi gözaltına alındı. Adana'da ise hakkında hüküm verilen ancak kaçak olan eski komiser, yakalanarak cezaevine gönderildi

Fethullahçı Terör Örgütü üyeleri saklanamıyor. Türk yargısı ve emniyet güçleri hepsini tek tek tespit edip yakalıyor.



Antalya'da, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan şüphelilerin gizlenmesi için hücre evleri ayarlayan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.



Ekipler, 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 27 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan 12'sinin çeşitli mahkemelerde arama kaydının olduğunu belirtildi.



Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, 3 sahte kimlik, 10 bin 320 dolar, 870 avro ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



Adana'da da FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser yakayı ele verdi.



Polis ekipleri, şüpheli buldukları bir kişiyi durdurarak kimliğini kontrol etti. Veriliş tarihi 2009 olarak gözüken H.K. adına düzenlenmiş kimliğin hiç yıpranmamış olmasından şüphelenildi. Bu durumu fark eden FETÖ zanlısı yaya olarak kaçarak izini kaybettirmek istedi. Ancak başarılı olamadı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.



ulusal.com.tr