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Adana'da IŞİD'e '1 Mayıs' operasyonu

Adana'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma' gününde eylem arayışında oldukları ileri sürülen 6'sı Suriyeli 4'ü Türk 10 IŞİD üyesi gözaltına alındı

Adana'da IŞİD'e '1 Mayıs' operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs’ta eylem arayışı içinde olabilecekleri değerlendirilen DEAŞ mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü Türk, 6'sı Suriyeli olmak üzere 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


ulusal.com.tr

Etiketler; #adana #ışid
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