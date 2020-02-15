Adana'da kobra zehri operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir emlak ofisine operasyon düzenledi.

Aramalarda 314 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

İş yerindeki H.K, M.Ş.E, O.U. ve U.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaklaşık bir yıl önce zehri iş yerine bıraktığını iddia ettikleri M.E. de ekiplerce yakalandı.

Tüpler, incelemek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

Kobra yılanı zehrinin, kimyasal silah, kanser tedavisi, doping, botoks ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı bildirildi.

ulusal.com.tr