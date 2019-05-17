Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Az önce gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurulunda “SUYA %30 İNDİRİM” içeren komisyon raporu Sn.Belediye Başkanının gündemi belirleme yetkisi ile gündeme ALINMAMIŞTIR. #Cumhurİttifakı oyları ile kabul edilen İNDİRİM KARARI Başkanın bu tutumu ile UYGULANAMAYACAKTIR." ifadelerini kullandı

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, kamuoyuna bir açıklama yaptı.



Gülaçtı, şu ifadeleri kullandı:



"Az önce gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurulunda “SUYA %30 İNDİRİM” içeren komisyon raporu Sn.Belediye Başkanının gündemi belirleme yetkisi ile gündeme ALINMAMIŞTIR.



#Cumhurİttifakı oyları ile kabul edilen İNDİRİM KARARI Başkanın bu tutumu ile UYGULANAMAYACAKTIR."



ulusal.com.tr



