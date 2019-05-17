Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, kamuoyuna bir açıklama yaptı.
Gülaçtı, şu ifadeleri kullandı:
"Az önce gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurulunda “SUYA %30 İNDİRİM” içeren komisyon raporu Sn.Belediye Başkanının gündemi belirleme yetkisi ile gündeme ALINMAMIŞTIR.
#Cumhurİttifakı oyları ile kabul edilen İNDİRİM KARARI Başkanın bu tutumu ile UYGULANAMAYACAKTIR."
ulusal.com.tr
Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Az önce gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurulunda “SUYA %30 İNDİRİM” içeren komisyon raporu Sn.Belediye Başkanının gündemi belirleme yetkisi ile gündeme ALINMAMIŞTIR. #Cumhurİttifakı oyları ile kabul edilen İNDİRİM KARARI Başkanın bu tutumu ile UYGULANAMAYACAKTIR." ifadelerini kullandı
Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, kamuoyuna bir açıklama yaptı.