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Adana'da trenin çarptığı İbrahim Sedat Ünver hayatını kaybetti

Adana'da dengesini kaybederek raylara düşen bir vatandaş trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Adana'da trenin çarptığı İbrahim Sedat Ünver hayatını kaybetti

Adana'da talihsiz bir kaza yaşandı. Dengesini kaybedip raylara düşen vatandaş feci şekilde can verdi.

Olay Seyhan ilçesindeki Adana Garı peronunda yaşandı. İbrahim Sedat Ünver adlı vatandaş trenin gelmesini bekliyordu. Bu sırada aniden dengesini kaybedip raylara düştü.

Talihsiz vatandaş, hareket halindeki trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Görevlilerin durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler istasyona sevk edildi. Ünver, hemen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayın ardından istasyonda incelemeler yaptı. Soruşturma devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #adana #tren
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