Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat K. hakkında, 66 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Türkiye'nin gündemine oturan cinsel istismar vaklarıyla ilgili siyasilerden açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "en ağır ceza" dedi, idamı işaret etti. Adalet bakanı ise kimyasal hadım cezasını gündeme getirdi.

Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel istismar Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Oysa İlk değildi bu vaka son da olmayacaktı.



Adana'daki olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 4,5 yaşındaki çocuğa cinsel istasmarla suçlanan Sedat K. hakkında 2 ayrı suçun en süt sınırından 66 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



Çocuklara yönelik cinsel istismar Türkiye'nin kanayan yarası. Rakamlar korkunç boyutlarda. Son 10 yılda çocukların hedef olduğu cinsel saldırı vakalarında yüzde 700 oranında arttı.



Türkiye'nin gündemine oturan cinsel istismar siyasilerin de gündemindeydi. Konu bakanlar kurulunda ele alındı. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan hem grup toplantısında konuştu. Hem de toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, en ağır ceza olarak idamı işaret etti. Bunun için de "yasal düzenleme gerekiyor" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında konuştu. Eğitim vurgusu yaptı.



Son açıklama da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Gül, çocuklara cinsel istismarda bulunan şahışlara kimyasal hadım cezasının gündeme geleceğini söyledi.



Kimyasal hadım cezası Türkiye'de 2016 yılında Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girmişti. Fakat Danıştay 10. dairesi kimyasal hadımın uygulanabilmesini öngören yönetmelik için açılan davada durdurma kararı vermişti.





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