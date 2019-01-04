Adana Kozan'da bu sabah saat 08.10'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 derinliği ise 5.7 Km olarak kaydedildi.



AFAD verilerinde ise yaşanan deprem 3.7 büyüklüğünde olurken derinliği 9.80 Km olarak kaydedildi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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