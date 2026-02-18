Adana merkezli 10 ilde "sahte reçete" operasyonu: 34 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği, piyasada kanser ve Hepatit C ilaçları ile uyuşturucu etkisi bulunan hapların yasa dışı yollarla satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yürüttüğü araştırma sonucunda, bir şebekenin usulsüz reçetelerle temin ettiği ilaçları çeşitli eczanelere, sağlık kabinlerine ve uyuşturucu bağımlılarına sattığı belirlendi.

10 İLDE 600 POLİSLE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, 13 Şubat'ta Adana merkezli olmak üzere Mersin, Osmaniye, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

600 polisin katıldığı geniş çaplı operasyonda, aralarında doktor, eczacı, sağlık çalışanı ve ecza deposu sahiplerinin de bulunduğu 69 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1622 kutu ilaca el konuldu.

KAN VE İDRAR ÖRNEKLERİYLE DÜZENEK KURMUŞLAR

Soruşturma dosyasında şebekenin izlediği yöntem de detaylandırıldı. İddiaya göre şüpheliler, anlaştıkları bazı hastalardan temin ettikleri kan ve idrar örneklerini kullanıyordu. Bu örnekler üzerinden, yine şebekeyle iş birliği yapan ancak hasta olmayan kişiler adına usulsüz reçeteler düzenleniyor, ilaçlar bu yöntemle temin edilerek satılıyordu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan, aralarında doktor, eczacı ve ecza deposu sahibinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı. Mahkeme, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 35 şüpheliyi ise serbest bıraktı.

Yürütülen soruşturma kapsamında mali tedbirler de uygulandı. Şüphelilerin üzerine kayıtlı bulunan yaklaşık 87 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına tedbir kararı getirildi.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), olayla ilgili oluşan kamu zararının tespiti için inceleme başlattı.