Adana merkezli 11 ilde suç örgütü operasyonu: 64 gözaltı

Adana merkezli 11 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana merkezli 11 ilde suç örgütü operasyonu: 64 gözaltı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli faaliyet gösterdiği belirlenen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin teknik ve fiziki takibi uzun süre sürdürüldü.

97 ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Yürütülen çalışmalar sonucunda örgüyle bağlantılı 97 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararların ardından özel harekat polislerinin desteğiyle Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen baskınlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 57 fişek ele geçirildi. Aramalarda ayrıca çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

ŞİRKET, ARAÇ VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında mali boyut da mercek altına alındı. Örgüt yöneticileri ve üyelerine ait olduğu değerlendirilen 10 şirket, 4 taşınmaz ve 13 araca el konulduğu bildirildi.

33 ŞÜPHELİ İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ancak henüz ele geçirilemeyen 33 şüpheliyi bulmaya yönelik çalışmalar polis ekiplerince sürdürülüyor.

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