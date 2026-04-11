Adana merkezli 22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 86 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dev bir operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin mali hareketlerini mercek altına alan emniyet güçleri, milyarlarca liralık para trafiğini deşifre etmesinin ardından 22 ilde eş zamanlı olarak harekete geçti.

HESAPLARDA 25 MİLYAR 386 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen soruşturma dahilinde şüpheli şahıslara ait banka hesapları emniyet birimlerince detaylı olarak incelendi. Yapılan bu incelemeler sonucunda, söz konusu hesaplarda toplam 25 milyar 386 milyon 364 bin 872 lira tutarında işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bu büyük çaplı mali verilerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

22 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN VE 97 GÖZALTI

Tespitlerin tamamlanmasıyla birlikte 7 Nisan tarihinde operasyon süreci başlatıldı. Adana merkezli olarak planlanan operasyon; Muğla, İzmir, Aydın, Isparta, Burdur, Denizli, Balıkesir, Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Erzincan olmak üzere toplam 22 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlar kapsamında toplam 97 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun ardından emniyete götürülen 97 şüphelinin buradaki ifade ve yasal işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin bitmesiyle birlikte adliyeye sevk edilen ve hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 86'sı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geriye kalan şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.