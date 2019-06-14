Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis operasyonunda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube'si harekete geçti. Yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelileri yakalamak için Adana, Mersin, Hatay, Muğla ve Kıbrıs'taki adreslere operasyon düzenledi.
Evlere baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Adli Tıp'taki kontrolün ardından şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
ulusal.com.tr
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