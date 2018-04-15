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Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 6’sı kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Adana, Samsun, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta 26 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite çalışanı, sağlıkçı ile bazı öğrencilerin de bulunduğu 6’sı kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Eski öğretmenin evinden 90 bin dolar çıktı



Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde gözaltına alınan meslekten ihraç edilen öğretmen H.Ö’nün evinde yapılan aramada elbise dolabının arkasına saklanmış 90 bin dolar ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #fetö #pdy #Adana İl Emniyet Müdürlüğü #Fetullahçı Terör Örgütü
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