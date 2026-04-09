Adana merkezli 'change araç' operasyonu: Deprem hasarlı araçları kullanan 47 şüpheli gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen emniyet güçleri, 6 Şubat 2023 depremlerinde enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını yasa dışı yollarla başka araçlara işleyen bir suç şebekesini deşifre etti. Adana merkezli 11 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 48 şüpheliden 47'si yakalanarak gözaltına alındı.

DEPREM ARAÇLARINI DÜŞÜK BEDELLE TOPLADILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarında şebekenin işleyiş yöntemi ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar almış veya enkaz altında kalmış araçları düşük bedeller karşılığında temin ettikleri tespit edildi. Zanlılar daha sonra bu araçlara ait motor ve şasi numaralarını; çalıntı, hacizli, yakalamalı ve rehinli durumda olan araçlara kopyaladı. Yürütülen incelemeler sonucunda, şüphelilerin bu yöntemle tam 30 ayrı aracın motor ve şasi numarasını değiştirdiği belirlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen delillerin ardından polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için Adana başta olmak üzere 11 farklı ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon neticesinde 47 kişi yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, adresinde bulunamayan firari bir şüphelinin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor. Gözaltındaki zanlılar hakkında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "oto hırsızlığı", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Operasyonun mali boyutuna yönelik incelemeler ise Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülüyor. Soruşturma kapsamında 58 gerçek ve 12 tüzel kişi hakkında kapsamlı araştırma ve mali analizler yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda, 15 gerçek kişi hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu" kapsamında ayrıca soruşturma açıldı.

Ekipler, şebekenin yasa dışı yollarla elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 129 araca el koyarken, şüphelilere ait 23 banka hesabına da tedbir kararı uyguladı.