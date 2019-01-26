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Adana mutabakatı Haber Merkezi'nde masaya yatırıldı

Moskova Zirvesi sonrası gündeme gelen Adana Mutabakatı Ulusal Kanal Haber Merkezi programında masaya yatırıldı. Mutabakat ile Rusya'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine açık destek verdiği belirtildi. Türkiye-Suriye ilişkileri, CHP'li Çeviköz'ün ABD ve İsrail yanlısı açıklamaları ve HDP'nin kapatılması da programda tartışılan konular oldu

Adana mutabakatı Haber Merkezi'nde masaya yatırıldı

Moskava zirvesinden çıkan Adana Mutabakatı. Türkiye-Suriye ilişkileri. CHP'li Ünal Çeviköz'ün ABD ve İsrail yanlısı açıklamaları ve HDP'nin kapatılma başvurusu. 

Ulusal Kanal'da yayınlanan Haber Merkezi programında Türkiye'nin sıcak gündemi masaya yatırıldı.

Programın konukları Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, Gazeteci-yazar Necdet Saraç, Gazeteci ve İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer ve Stratejist Hüseyin Çiloğlu'ydu. 

En sıcak gündem Moskova Zirvesi ve zirveden çıkan Adana Mutabakatı'ydı. 

Mutabakatın önemine vurgu yapan stratejist Hüseyin Çiloğlu, Putin'in Türkiye'nin terörle mücadelesine açık destek verdiğini söyledi. 

Türkiye'nin Avrasya cephesindeki yeri de tartışıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "ABD Suriye'den gitmemeli, S-400'den vazgeçelim, Doğu Akdeniz'de İsrail ile barışalım" sözleri de tartışıldı. Üsküplü, AKP'nin bugün CHP'den daha fazla emperyalist olduğunu söyledi. 

HDP'nin kapatılma başvurusu da gündemdeydi. Saraç ve Yenerer karşı çıktı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, başvurunun gerekçesini anlattı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Adana Mutabakatı #vatan partisi #ulusal kanal
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