Rusya ile görüşmelerde gündeme gelen "Adana mutabakatı" bölücü terör örgütünün siyasi uzantısını panikletti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Adana mutabakatının gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı açık açık dile getirdi.

Adana Mutabakatı... Suriye ile imzalanan bu mutabakat Türkiye'ye PKK'yı bitirmek için operasyon yetkisi tanıyor. 1998 yılındaki anlaşma sayesinde Türkiye'nin eli güçlü. Kritik anlaşma Moskova'da tekrar gündeme geldi. Türkiye terörle mücadelede bu anlaşmayı yeniden ele alabilir.



Bu gelişmeler PKK'nın siyasi kolu HDP'yi panikletti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, aday tanıtım töreninde Adana Mutabakatıyla ilgili konuştu "Gündeme getirmeyin" dedi.



HDP'DE PANİK

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bugün Ortadoğu’yu yangın yerine çevirenler her başları sıkıştığında yeni yeni formül arayışlarına giriyorlar. İlkesizlik, had safhada. Adana Mutabakatı denilen bir şey yeniden önümüze getiriliyor. Bu düzenlemeyle içine düştükleri çıkmazı yeniden Türkiye halklarına! ve Kürt halkına dayatmaya çalışıyorlar. Bu yol yol değildir, bu büyük bir çöküştür. Biz Adana Mutabakatı ile değil, artık barış ile yolun açılacağına inanıyoruz." dedi.



Adana Mutabakatı, Suriye'nin terörle mücadelede Türkiye'ye verdiği bir teminat anlamına geliyor.



Ayrıca, bu anlaşma Türkiye ve Suriye'nin başta PKK olmak üzere teröre karşı güvenlik iş birliğini de kapsıyor.





ulusal.com.tr