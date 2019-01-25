Erdoğan-Putin görüşmesinden Suriye’nin bütünlüğü konusunda tam mutabakat kararı çıktı. Putin görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında,Türkiye ile Suriye arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı’nı Erdoğan ile geniş bir şekilde ele aldıklarını açıkladı. Erdoğan da dün Ankara’da katıldığı törende ‘Bu mutabakat üzerinde ısrarla durmalıyız’dedi

Erdoğan ile yaptıkları görüşmelerin her zaman iyi sonuçlar getirdiğini kaydeden Putin, Rusya-İran-Türkiye formatındaki görüşmelerin yararını da vurguladı. Suriye ile Türkiye arasında 1998’de imzalanan terörle mücadele anlaşmasının, Türkiye’nin güney sınırlarındaki güvenliğinin sağlanması ile ilgili birçok konuyu çözen bir altyapı olduğunu söyleyen Putin, şu ifadeleri kullandı: “Suriye Arap Cumhuriyeti ile Türkiye arasında 1998’de imzalanan anlaşma hala yürürlükte, bu anlaşma terörle mücadeleyi kapsıyor. Bu anlaşmanın Türkiye’nin güney sınırlarındaki güvenliğinin sağlanması ile ilgili birçok konuyu çözen bir altyapı olduğunu düşünüyorum. Bugün bu konuyu da oldukça ayrıntılı ve aktif bir şekilde ele aldık.”



Adana Mutabakatı nedir?

Türkiye ile Suriye arasında PKK ve uzantısı terör örgütlerine karşı ortak mücadele mekanizması kurulmasını sağlayan Adana Mutabakatı, 20 Ekim 1998’de imzalanmıştı.



Mutabakata giden süreçteki olaylar şöyle gelişmişti: Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Atilla Ateş, 15 Eylül 1998’de Hatay Reyhanlı’da, PKK elebaşı Öcalan’ın Suriye’den çıkarılmamasının savaş nedeni sayılacağını vurgulayan bir açıklama yapmıştı. Türkiye’nin kararlılığını gören Hafız Esad liderliğindeki Suriye yönetimi, Öcalan’ı sınırdışı etme kararı almıştı. Öcalan, 9 Ekim 1998’de Suriye’den gönderildi. Öcalan’ı sınırdışı eden Suriye yetkilileri 11 gün sonra Türk yetkililerle Adana’da PKK terör örgütü ve uzantılarına karşı ortak mücadele mekanizması kurulmasını içeren bir mutabakat imzaladı. Mutabakat çerçevesinde oluşturulan mekanizma çerçevesinde her iki ülkenin güvenlik yetkilileri 2011 yılı ortalarına kadar altı ayda bir toplandılar. 23 Aralık 2009’da Suriye ve Türkiye İçişleri Bakanları arasında aynı mutabakat çerçevesinde Güvenlik İşbirliği Anlaşması imzalandı. Ayrıca 21 Aralık 2010’da Ankara’da Türkiye ile Suriye arasında Adana Mutabakatı’nı ve diğer anlaşmaları genişleten terör örgütlerine karşı işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun, 6 Nisan 2011’de TBMM’de kabul edildi ve Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra 26 Nisan 2011’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Suriye yönetimi, 2011 yılı ortalarına kadar anlaşmaya uygun olarak Türkiye’ye yakaladığı PKK’lıları teslim etti. Ancak Türkiye’nin Suriye yönetimiyle ilişkilerini tek taraflı olarak askıya almasından sonra bu mutabakat ve anlaşmalar akamete uğradı.

