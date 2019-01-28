Erdoığan-Putin zirvesiyle gündeme gelen Adana Mutabakatı'nı 2007-2011 arasında yürüten eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Pekin, 'İyi çalışılırsa önemli bir fırsat. Tek yönlü değil, karşılıklı. Türkiye Fırat'ın doğusuna kuzeyden, Suriye de güneyden taarruz etsin, teröristler temizlensin' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in Moskova'daki görüşmesinin ardından yeniden gündeme gelen Adana Mutabakatı tartışılmaya devam ediyor. Aydınlık'ın, Ankara-Şam krizini bitirmek ve Suriye'deki terör tehdidini ortadan kaldırmak için ısrarla gündeme getirdiği Adana Mutabakatı'nın önemli bir fırsat sunduğu bildirildi.



Adana Mutabakatı'nın yürürlülükte olduğu dönemde Suriye ile yürütülen görüşmelerde Alt Komite Başkanlığı yapan (2007-2011) eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Em. Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Çalışılırsa öyle bir fırsat da açıldı ki Türkiye’nin önüne. Bu konuda zaman da var. Bence bu işin zamanlaması şubat ayında Moskova’da yapılacak olan görüşmelerdir. Bir defa bununla ilgili çok iyi hazırlık yapılması lazım. Ve Türkiye’nin de aynı zamanda başlangıçtaki Esad’ı devirme stratejisini değiştirmesi gerekiyor" dedi.



Milliyet yazarı Tunca Bengin'e konuşan Pekin şu ifadeleri kullandı:

“Adana Mutabakatı tek başına değil, birlikte hareket etme, ilişkide bulunma imkanı veriyor. Ben 2007-2011 arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak Alt Kurulun başında görev yaparken her altı ayda bir Şam’a gittim. Şam’dan da buraya geldiler karşılıklı görüştük rapor hazırladık. Bunların içinde PKK’lı teröristlerin iadeleri de vardı. Hepsini iade ettiler, kampları kapattılar, finans kaynaklarını söndürdüler. Yani böyle bir anlaşma bu, yoksa tek taraflı gelsin benim sınırımdan girsin böyle bir şey yok. En son uygulaması da ocak 2011’dir. Ben gittim. Ondan sonra sıra onlardaydı ağustos 2011’de geleceklerdi. Maalesef bu olaylar olunca gelemediler.”

Diyelim ki yeniden Adana Mutabakatı devreye girdi. Nasıl yürüyecek, YPG/PKK’lılar iade mi edilecek?

“İade etmez. Şöyle edemez. Suriye güçlerinin büyük bir kısmı İdlib civarında. Geri kalanların bir kısmı ise dağılmış vaziyette... O nedenle geçenlerde görüştüğüm bir Rus yetkilinin bana söylediği şuydu. Türkiye Fırat’ın doğusuna kuzeyden girsin, Suriye’de güneyden taarruz etsin, teröristler temizlensin, düzen kurulsun ve Türkiye çekilsin. Yani Rusya’nın istediği bu. Ve mutabakat da bunu sağlıyor aslında. Buna imkan veriyor...”