Türkiye ile Suriye'nin 1998 yılında imzaladığı Adana Mutabakatı’nın mimarlarından bir Türk yetkili Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mutabakatı gündeme getirmeden önce Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmüş olabileceğini söyledi. Mutabakatı hazırlayan isimlerden olan bir yetkili, Putin'in Ankara'ya "Şam ile işbirliğine geç" mesajı verdiğini de vurguladı.

Moskova'nın gündeme getirdiği, Ankara'nın sıcak baktığı 1998 tarihli Adana Mutabakatı'nın yeniden uygulanması önemli bir gündem başlığı oldu.



Adana Mutabakatı’nın hazırlanışında görev almış bir Türk yetkili Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı.



Yetkili, Rus lider Vladimir Putin'in mutabakatı gündeme getirmeden önce büyük ihtimalle Şam yönetimi ile konuyu konuşmuş olabileceğini söyledi. Putin'in Ankara'ya "Şam ile işbirliğine geç" mesajı verdiğini vurguladı.



1998'de Şam ile yapılan görüşmelere de katılan yetkili, Adana Mutabakatı'nın Suriye'nin terörle mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği bir teminat olduğunu söyledi.



Suriye'nin mutabakata büyük ölçüde uyduğunu ifade eden yetkili, çok sayıda PKK'lının Türkiye'ye teslim edildiğini belirtti.



Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Erzurum'daki belediye başkan adayı tanıtım toplantısında mutabakat tartışmasına ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı.



Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Ankara'nın Adana Mutabakatı'na olumlu yaklaşmasını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. "Şam'a bir mesajdır" dedi.



Yılmaz, Suriye'nin sahada PKK/PYD karşı somut adımlar atması durumunda Adana Mutabakatı'nın Ankara ile Şam arasında işbirliği için yeni bir kapı olabileceğini kaydetti.



Prof. Dr. Yılmaz, Putin'in Moskova'daki zirvede mutabakatı gündeme getirmesine ilişkin de konuştu, mesaja işaret etti.









HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: SABRİ KARA

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