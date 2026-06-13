Adana'da 2006 yılındaki İlyas Günal cinayeti aydınlatıldı: 9 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Adana'da 20 yıldır çözülemeyen faili meçhul bir cinayet dosyasının aydınlatıldığını duyurdu. Alınan bilgiye göre, 2006 yılında işlenen İlyas Günal cinayetiyle bağlantılı olarak tespit edilen 9 kişi, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

KAYIP MÜRACAATINDAN 15 YIL SONRA KEMİKLER BULUNDU

Olayın geçmişine bakıldığında, Adana'nın Karaisalı ilçesinde 1980 yılında doğan İlyas Günal'dan 18 Şubat 2006 tarihi itibarıyla bir daha haber alınamadı. Ailesi, bu durum üzerine 23 Şubat 2006 tarihinde resmi kayıp başvurusunda bulundu. Yıllarca süren belirsizlik durumu, 12 Ekim 2021 tarihinde Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşanan bir gelişmeyle değişti. Bölgedeki bir otoban kenarında bulunan menfez içerisinde kimliği belirsiz bir şahsa ait kemik parçaları bulundu. Yapılan DNA mukayesesi neticesinde bu kemiklerin yıllardır aranan Günal'a ait olduğu kesinleşti.

CİNAYETİ HTS KAYITLARI ELE VERDİ

Kimlik tespitinin ardından cinayetin aydınlatılması amacıyla soruşturma derinleştirildi ve teknik takibe ağırlık verildi. İçişleri Bakanlığı, delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanmasıyla sonuçlanan soruşturma sürecine ilişkin tüm detayları şu açıklamayla paylaştı: "Bulunan kemik parçaları, yapılan eşleştirmeler sonucunda İlyas Günal'ın ailesinden alınan numuneler ile eşleştirilerek İlyas GünaL'a ait olduğu anlaşılmıştır. İlyas Günal'ın kaybolduğu tarihten yola çıkarak kemik parçalarının bulunduğu mevkide yapılan HTS verileri incelenmiş olup, İlyas Günal'ın öldürülmesi olayının aydınlatılması için yapılan çalışmalarda kaybolduğu tarihte birlikte hareket eden arkadaşları olay ile ilgili yapılan araştırmaların devamında, cesedin otoban kenarı menfez tarafına gömüldüğü, V. A., F. A., M. Y. ve M. E.'nin 22. Şubat 2006 tarihinde kemik parçalarının bulunduğu bölgede baz verdikleri anlaşılmış, 09 Haziran 2026 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde V. A., M. Y., F. A., İ.E., C.A.Y., C.M., T.Ö., V. K., ve Ö. Ç., isimli 9 şüphelinin yakalandığı, M. E.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu bilgisi alınmıştır. "