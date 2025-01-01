Adana’da 2025’in ilk bebeği “Umut” oldu

Adana’da yeni yılın ilk bebeği “Umut” adıyla dünyaya geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana’da 2025’in ilk bebeği “Umut” oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025 yılına “Umut” ismini verdiği bir bebekle başladı. Yılın ilk bebeği, 1 Ocak’ı 2 Ocak’a bağlayan gece saat 00.00’da dünyaya geldi. Bedia Kayalar (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin erkek bebeklerine “Umut” ismi verildi.

Anne Bedia Kayalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşadığını belirtti. Dördüncü bebeği olduğunu söyleyen Kayalar, doğumun bu kadar erken gerçekleşmesini beklemediklerini, bu sebeple kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu ifade etti.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Erdoğan Koca da aileyi tebrik ederek, "Yılın ilk bebeği ailesine ve ülkemize hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz aileyi. Başarı ve mutlu dolu bir hayat diliyoruz." dedi. 

2025’te altın ve petrol fiyatları nasıl olacak? Yeni zirve beklentisi açıklandı2025’te altın ve petrol fiyatları nasıl olacak? Yeni zirve beklentisi açıklandıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

yeni yıl umut
Günün Manşetleri
İstanbul, 2025'e "merhaba" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Bakan Kurum'dan deprem konutlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile görüştü
Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı
"İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi"
MSB’den yılın son günü operasyon
"Zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz"
Sözde sorumlu artık etkisiz
57 ilde 536 şüpheli yakalandı
Çok Okunanlar
Elektrikte hizmet bedellerine zam! Yeni ücretler açıklandı Elektrikte hizmet bedellerine zam! Yeni ücretler açıklandı
Adana’da 2025’in ilk bebeği “Umut” oldu Adana’da 2025’in ilk bebeği “Umut” oldu
İstanbul, 2025'e "merhaba" dedi İstanbul, 2025'e "merhaba" dedi
SON DAKİKA deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte son depremler SON DAKİKA deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte son depremler
O illere hızlı tren gelecek: Bakanlık açıkladı O illere hızlı tren gelecek: Bakanlık açıkladı