Adana’da 2025’in ilk bebeği “Umut” oldu

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025 yılına “Umut” ismini verdiği bir bebekle başladı. Yılın ilk bebeği, 1 Ocak’ı 2 Ocak’a bağlayan gece saat 00.00’da dünyaya geldi. Bedia Kayalar (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin erkek bebeklerine “Umut” ismi verildi.

Anne Bedia Kayalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşadığını belirtti. Dördüncü bebeği olduğunu söyleyen Kayalar, doğumun bu kadar erken gerçekleşmesini beklemediklerini, bu sebeple kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu ifade etti.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Erdoğan Koca da aileyi tebrik ederek, "Yılın ilk bebeği ailesine ve ülkemize hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz aileyi. Başarı ve mutlu dolu bir hayat diliyoruz." dedi.