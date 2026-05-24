Adana’da 4,9 büyüklüğünde deprem! Jeoloji uzmanı uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilirdi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana'daki 4,9’luk depremin Savrun Fayı'nı tetiklediğini açıkladı. 7 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi olan fayın, son 3 yıldır süren artçı aktivitelerle biriken enerjisinin büyük kısmını boşalttığı belirtildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde ve çevre illerde hissedildi.

 Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Savrun Fayı’nın güneybatı segmenti yakınlarında meydana geldiğini açıkladı.

Sözbilir, Savrun Fayı’nın 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerle tetiklendiğini söyledi.

Sözbilir açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Savrun Fayı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerindeki ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı'nın doğu ucundan başlar, Göksun güneyinden geçerek Kozan ve Kadirli ilçelerine kadar uzanır.”

Sözbilir, son 3 yılda fay üzerinde binlerce artçı deprem meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu da Savrun Fayı'nın 60 kilometreyi aşan uzunluğuyla diri bir fay olduğunu ve bölge için önemli bir sismik kaynak niteliğinde orta büyüklükte depremler ürettiğini doğrulamaktadır.”

Savrun Fayı’nın tümü kırıldığında 7 büyüklüğüne varan depremler üretebileceğini belirten Sözbilir, bölgede enerji boşalımının sürdüğünü ifade etti.

Sözbilir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fakat normalde tümü kırıldığında 7 büyüklüğüne varan yıkıcı depremler üretme özelliğine sahip olan Savrun Fayı üzerinde 3 yıldır gelişen artçı deprem aktivitesinin, fay üzerinde biriken enerjinin önemli bir bölümünü boşalttığı anlaşılmaktadır.”

Sözbilir, Savrun Fayı’nın 6 Şubat depremlerinden bu yana 5 büyüklüğüne varan binlerce deprem üretmeye devam ettiğini söyledi.

Deprem bilimci Hasan Sözbilir açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu durum, Savrun Fayı'nın 6 Şubat 2023 depremleriyle tetiklendiği ve o günden beri 5'e varan binlerce deprem üreterek biriken enerjiyi boşaltmaya devam edeceğini göstermektedir.”

adana deprem Hasan Sözbilir