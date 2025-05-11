Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Adana’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı. Şüphelilerin Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve kentte kaçak olarak çalıştıkları belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 kişi tutuklandı
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 Mayıs'ta kentte operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemelerde, zanlıların 2015-2024 yılları arasında Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve Adana'da kaçak olarak çalıştıkları tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S, H.A, H.H, M.H. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlı A.B. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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