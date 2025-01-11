Adana'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı

Adana'nın Mustafalar Mahallesi mevkisinde, Adana-Kozan kara yolunda büyük bir kaza yaşandı. Sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 01 PA 757 plakalı otomobil ile 80 HG 654 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 01 PA 757 plakalı otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, kazada sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarmayı başardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.