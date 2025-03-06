Adana'da kaçak ilaç operasyonu: Şüpheli gözaltında!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonla, izinsiz sağlık hizmeti sunduğu öne sürülen bir şahsın evinde, iş yerinde ve aracında toplam 785 kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana'da kaçak ilaç operasyonu: Şüpheli gözaltında!
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesinde izinsiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği iddia edilen bir şüphelinin peşine düştü. Ekipler, şüpheliye ait ikametgah, iş yeri ve aracında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, sağlığa zararlı olabilecek 785 ilaç ele geçirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği titiz aramalar sonucunda ele geçirilen ilaçların, izinsiz olarak üretilip satıldıkları tespit edildi. Bu ilaçların kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu belirtildi.

Ele geçirilen ilaçlar sonrasında şüpheli şahıs gözaltına alındı. Zanlı, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçlamasıyla sorguya alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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