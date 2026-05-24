Adana'da kan donduran olay! Sokakta yürürken kurşun yağmuruna tutuldular

Sokakta yan yana yürüyen iki kişi, kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan vatandaşlardan biri hastanede yaşam mücadelesini kaybederken, diğeri yaralı olarak tedaviye alındı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Adana’nın Seyhan ilçesinde sokakta yürüyen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Onur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, sokakta yürüyen iki kişinin tabancayla açılan ateş sonucu yaralandığını tespit etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Cumali Kocabey, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kimliği henüz belirlenemeyen diğer yaralının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Silahlı saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

