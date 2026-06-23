Adana’da Oto Center’a silahlı saldırı: Çok sayıda araç kurşunlandı

Açılan ateşin ardından işletmenin camlarında ve dış cephesinde belirgin hasar oluştu. Silahlı saldırı sırasında sadece hedef alınan iş yerinin araçları değil, çevrede park halinde bulunan komşu işletmelere ait otomobiller de kurşunların hedefi haline geldi.

Yapılan ilk incelemelere göre olay yerindeki yaklaşık 8 ila 10 araçta maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Meydana gelen silahlı eylem sırasında bölgede şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, hasar gören iş yeri ve araçlar üzerinde detaylı delil toplama işlemi gerçekleştirdi.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak olay yerinden kaçan kasklı şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.