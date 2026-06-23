Adana’da Oto Center’a silahlı saldırı: Çok sayıda araç kurşunlandı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir otomotiv işletmesine kasklı bir şahıs tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 8 ila 10 araç zarar gördü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana’da Oto Center’a silahlı saldırı: Çok sayıda araç kurşunlandı
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Açılan ateşin ardından işletmenin camlarında ve dış cephesinde belirgin hasar oluştu. Silahlı saldırı sırasında sadece hedef alınan iş yerinin araçları değil, çevrede park halinde bulunan komşu işletmelere ait otomobiller de kurşunların hedefi haline geldi. 

Yapılan ilk incelemelere göre olay yerindeki yaklaşık 8 ila 10 araçta maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Meydana gelen silahlı eylem sırasında bölgede şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, hasar gören iş yeri ve araçlar üzerinde detaylı delil toplama işlemi gerçekleştirdi.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak olay yerinden kaçan kasklı şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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