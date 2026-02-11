Adana'da sahte kimliklerle 10 milyon liralık kredi vurgunu: 12 tutuklama

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın bilgisi dışında kendi adına bankadan kredi çekildiği yönündeki şikayeti üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, bir suç örgütünün internet üzerinden temin ettiği bilgilerle sahte kimlikler hazırladığı, bu yöntemle aralarında doktorların da bulunduğu 58 kişi adına hesap açarak toplam 10 milyon lira kredi kullandığı tespit edildi.

KOD ADLARI: PROFESÖR, AZAD VE FİRAVUN

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 3 Şubat'ta kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, şebekenin yönetici kadrosunda olduğu iddia edilen "profesör" kod adlı Ö.F.Ö. (31), "Azad" kod adlı A.B. (36) ve "Firavun" kod adlı Z.A.A'nın (41) da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin internet üzerinden irtibat kurdukları kişiler aracılığıyla kimlik bilgilerini elde ettikleri belirlendi.

Aramalarda şebekenin kullandığı ekipmanlar ve suç unsurları ele geçirildi. Polis ekipleri adreslerde; başkaları adına düzenlenmiş 28 sahte kimlik, kimlik yapımında kullanılan 145 kart, basım makinesi, hologram basımında kullanılan 4 cihaz, 61 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, çok sayıda SIM kart, renkli yazıcı, 4 POS cihazı, 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ve 20 gram uyuşturucu ile 133 bin lira nakit para buldu.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin gizleme yöntemleri dikkat çekti. Ekipler, bir evde duvara asılı aynanın arkasına gizlenmiş çeşitli notlar bulurken, çamaşır makinesinin içine saklanmış bir tabanca ile fırınlı ocağın altındaki bölmeye gizlenmiş çantada sahte kimlik üretim malzemeleri ele geçirdi.

12 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında şebeke yöneticileri Ö.F.Ö, A.B. ve Z.A.A'nın da bulunduğu 12 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.