Adana'da sel felaketi: Akıntıya kapılan araçtan atlayan 1 kişi hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Tabak Deresi’nin taşmasıyla birlikte Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkiinde bağlantı yolları su ve çamurla kaplandı, trafik durma noktasına geldi. Yolda bulunan bazı araçlar ise sel sularında mahsur kaldı.

Sel sırasında Alper Büyükdoğan’ın kullandığı otomobil akıntıya kapıldı. Büyükdoğan ile araçta bulunan Kamber Ünüvar panik halinde araçtan atladı. Büyükdoğan bir tele tutunarak hayatta kalırken, Ünüvar sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Alper Büyükdoğan hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sonucu Kamber Ünüvar, düştüğü noktanın yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir narenciye bahçesinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünüvar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Alper Büyükdoğan, "Arkadaşımın kapısını açtım atlasın diye önce o sonra ben atladım. Ben telden tutundum arkadaşım tutunamadı sele kapıldı" dedi.