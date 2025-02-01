Adana’da uyuşturucu satıcılarına suçüstü operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, narkotik polisinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla, uyuşturucu satışı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. Süpürge sapına gizlenmiş 17,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana’da uyuşturucu satıcılarına suçüstü operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinin Ziyapaşa Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Olay, polis ekiplerinin istihbarat çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirildi. Ekipler, uyuşturucu satışı yapan şüpheliler Murat Ö. (54) ve Ethem A. (38)’nın mahalledeki faaliyetlerini tespit etti.

SÜPÜRGE SAPINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, süpürge sapının içine gizlenmiş 17,87 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Madde, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

Gözaltına alınan Murat Ö. ve Ethem A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlar, zanlıları sulh ceza hakimliğine çıkararak, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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