Adana'daki 5.0 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan açıklama!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün saat 04.02'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem bölgede hareketliliğe neden oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Adana'daki 5.0 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan açıklama!
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Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep illerinde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"DEPREMLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ, DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, sarsıntının sığ odaklı olması sebebiyle geniş bir alanda hissedildiğini ancak 5 büyüklüğündeki bir depremin büyük bir sarsıntı niteliği taşımadığını ifade etti.

Yapı güvenliğinin hayati önemine dikkat çeken Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bunlar Türkiye’nin gerçekleri. Depremden kaçış yok. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Deprem öldürmez, bina öldürür. Binanız sağlamsa 5 büyüklüğündeki depremler çok bir etki oluşturmaz.”

"6 ŞUBAT DEPREMLERİ FAYLARI TETİKLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Bölgedeki enerji birikiminin sürdüğünü ve irili ufaklı sarsıntıların devam edeceğini belirten Tatar, 6 Şubat 2023 depremlerinin sismik etkisine işaret etti:

Fayların Tetiklenmesi: Bölgede oluşan bir depremin başka bir fayı ve koca bir bloğu tetiklediğini belirten Tatar, bu nedenle artçı sarsıntıların süreceğini vurguladı.

Yumurtalık-Karataş Fayı Uyarısı: Uzman isim, Yumurtalık-Karataş fayında 1998 Adana-Ceyhan depremi benzeri bir sarsıntının meydana gelmesi durumunda Güney Adana'nın etkilenebileceğine dikkat çekerek yapı denetimi ve güvenliğine karşı uyarıda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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