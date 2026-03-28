Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu AK Parti'den istifa etti
Hakkındaki iddialarla gündeme gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yargı süreci tamamlanana kadar partisinin zarar görmemesi için istifa ettiğini açıkladı. Süreci “kumpas” olarak nitelendiren Işıksu, görevine devam edeceğini söyledi.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, bu kararı AK Parti’ye zarar vermemesi adına aldığını ve mahkeme sonuçlanana kadar partisinden istifa ettiğini açıkladı.