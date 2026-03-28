Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu AK Parti'den istifa etti

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkında çıkan iddiaların ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Bir kumpasla karşı karşıya olduğunu ifade eden Başkan Işıksu, AK Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, bu kararı AK Parti’ye zarar vermemesi adına aldığını ve mahkeme sonuçlanana kadar partisinden istifa ettiğini açıkladı.